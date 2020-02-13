В КНДР казнили чиновника, нарушившего карантин. Он пошел в общественную баню, вернувшись из Китая – СМИ

13.02.2020, 21:18, Новости дня

В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мер в связи с распространением китайского коронавируса. Об этом 13 февраля со ссылкой на источники в КНДР сообщило южнокорейское издание DongA.  

По данным источника издания, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Однако мужчина якобы нарушил условия содержания и посетил общественную баню. Позже его задержали и расстреляли, утверждает источник.

Официального подтверждения о казни чиновника не поступало.

Издание отмечает, что жесткие карантинные меры действую в Северной Корее с начала февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын требовал, чтобы с нарушителями карантина разбирались «по законам военного времени».

Британская телерадиокорпорация BBC летом 2019 года отмечала, что к сообщениям о казнях в КНДР следует относиться с осторожностью: эту информацию крайне сложно проверить из-за закрытости страны; кроме того, часто сообщения, распространенные южнокорейскими СМИ и властями, не подтверждаются.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным на 12 февраля, в мире подтверждено более 45 тыс. случаев заражения инфекцией. Есть ли заболевшие в Северной Корее, неизвестно. В отчетах ВОЗ страна не упоминается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В КНДР казнили чиновника, нарушившего карантин. Он пошел в общественную баню, вернувшись из Китая – СМИ

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