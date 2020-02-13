Путин одобрил идею закрепить в Конституции необходимость индексации зарплат и пенсий

13.02.2020, 21:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Владимир Путин согласился с предложением прописать в Конституции России обязательную индексацию заработных плат и пенсий. По его словам, повышение выплат надо обязательно зафиксировать в основном законе, чтобы не было никакой возможности этого не делать.

"Если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда лазейки у правительства уже не будет", — пояснил глава государства, выступая на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

В то же время президент отметил, что все нюансы прописывать не нужно. По его мнению, детали должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами.

"Есть расхождения во мнениях среди специалистов, как и что нужно отфиксировать", — пояснил Владимир Путин, предложив дождаться от экспертов окончательных формулировок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Путин одобрил идею закрепить в Конституции необходимость индексации зарплат и пенсий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Путин рассказал о плюсах санкций

01.01 / В первый день 2020 года один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

13.01 / Литвинову сбила машина

02.12 / Дед Мороз сказал, что хотел бы подарить Путину

16.12 / Фанаты назвали Зозулю нацистом, он «плакал в раздевалке» – в Испании остановили матч после оскорблений украинца

11.02 / Командующий армией Таиланда извинился за устроившего стрельбу в ТЦ военного

04.02 / Омским школьникам выделили на горячее питание 5 рублей в день

08.02 / В квартире петербургского чиновника обнаружили казино

11.12 / «Фратрия» запускает кампанию «За цирки без диких животных»

17.01 / 11 американских военнослужащих госпитализированы после иранской атаки на прошлой неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика