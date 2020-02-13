Хоккеисты Магнитки «всухую» проиграли в Нижнекамске

13.02.2020, 21:06, Новости дня

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Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и магнитогорским "Металлургом" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Соперники долго присматривались друг к другу, но затем хозяева забили четыре безответных гола – 4:0.

Интересно, что только в первом периоде "химики" перебросали Магнитку (6:5), но во втором и третьем по броскам уступили безоговорочно – 11:26. Тем не менее, забив по два гола в каждом из 20-минутных отрезков, хозяева выиграли. Голы забили Берглунд, Шарифьянов, Хайруллин и Митчелл.



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Хоккеисты Магнитки «всухую» проиграли в Нижнекамске

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