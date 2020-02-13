Как святого Валентина превратили в покровителя гей-браков

13.02.2020, 21:05, Разное
Святой покровитель однополых браков?
Черная легенда о том, что святой Валентин женил мужчин с
мужчинами, то есть был едва ли не первопроходцем в деле признания однополых
браков, возникла, судя по всему, из поверхностного толкования истории его
жизни.
Будучи полковым врачом и священником в армии он, разумеется, находился преимущественно
в мужском обществе. На основании этого факта делается смелое предположение,
дескать христианин разлагал дисциплину в римских легионах и потворствовал
содомии.
За годы жизни церковный канон претерпел значительные изменения –
менялось представление о допустимости женщин-священников, браке для служителей
Церкви и многие другие вопросы. Однако негативное отношение к сексуальной связи
людей одного пола всегда оставались негативными. Поэтому ссылка на
предположение, что в те времена нравы были свободнее, тут работать не может.
В таком случае возникает логичный вопрос – откуда же тогда
римские легионеры брали себе невест. Тут надо понимать, что стояла армия не
посреди азиатской пустыни или германских лесов. Обыкновенно войска квартировались
в городах, причем годами. Это давало солдатам прекрасную возможность
знакомиться с девушками, влюбляться в них и мечтать о семейной жизни.
Именно страх того, что размягчившийся от счастливого быта и
обросший женой и детьми солдат станет плохим воином, заставил императора
Клавдия II запретить легионерам жениться. Брак в те времена, и с точки
зрения христиан, и с точки зрения язычников, однозначно понимался как союз
мужчины и женщины, поэтому никаких иных толкований запрета быть просто не
может.
Современная интерпретация
Тем не менее, святой-покровитель однополых отношений
оказался настолько привлекательной фигурой, что на зияющие дыры этой версии
многие старательно закрывают глаза. Для западных стран это выгодно, поскольку помогает
местным коммерсантам – а именно они являются главными проповедниками праздника
Всех влюбленных – расширять свою аудиторию и продвигать свои товары с помощью
крайне модных ныне идей толерантности.
В России у многих тоже есть резоны выставлять дело так,
будто святой Валентин женил геев. Предположить так – естественная реакция на не
до конца понятную кампанию, ведущуюся на Западе. Дескать, иностранца с чуждыми
нам ценностями в обертке от романтического праздника пытаются навязать нам
страшные вещи.
Скепсис в отношении Дня святого Валентина понятен. Тем более,
что церковным праздником он не является ни у православных, ни даже у католиков.
Однако сам святой, несмотря на крайне скудные сведения о его жизни и большое
число более поздних легенд, признается обоими церквями. И перекладывать вину за
создание непонятного праздника, вызывающего у некоторых приверженцев
традиционного жизненного уклада негативные эмоции, с коммерсантов на мученика,
было бы неправильно.
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