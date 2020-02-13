Как святого Валентина превратили в покровителя гей-браков

13.02.2020, 21:05, Разное

Святой покровитель однополых браков?

Черная легенда о том, что святой Валентин женил мужчин с

мужчинами, то есть был едва ли не первопроходцем в деле признания однополых

браков, возникла, судя по всему, из поверхностного толкования истории его

жизни.

Будучи полковым врачом и священником в армии он, разумеется, находился преимущественно

в мужском обществе. На основании этого факта делается смелое предположение,

дескать христианин разлагал дисциплину в римских легионах и потворствовал

содомии.

За годы жизни церковный канон претерпел значительные изменения –

менялось представление о допустимости женщин-священников, браке для служителей

Церкви и многие другие вопросы. Однако негативное отношение к сексуальной связи

людей одного пола всегда оставались негативными. Поэтому ссылка на

предположение, что в те времена нравы были свободнее, тут работать не может.

В таком случае возникает логичный вопрос – откуда же тогда

римские легионеры брали себе невест. Тут надо понимать, что стояла армия не

посреди азиатской пустыни или германских лесов. Обыкновенно войска квартировались

в городах, причем годами. Это давало солдатам прекрасную возможность

знакомиться с девушками, влюбляться в них и мечтать о семейной жизни.

Именно страх того, что размягчившийся от счастливого быта и

обросший женой и детьми солдат станет плохим воином, заставил императора

Клавдия II запретить легионерам жениться. Брак в те времена, и с точки

зрения христиан, и с точки зрения язычников, однозначно понимался как союз

мужчины и женщины, поэтому никаких иных толкований запрета быть просто не

может.

Современная интерпретация

Тем не менее, святой-покровитель однополых отношений

оказался настолько привлекательной фигурой, что на зияющие дыры этой версии

многие старательно закрывают глаза. Для западных стран это выгодно, поскольку помогает

местным коммерсантам – а именно они являются главными проповедниками праздника

Всех влюбленных – расширять свою аудиторию и продвигать свои товары с помощью

крайне модных ныне идей толерантности.

В России у многих тоже есть резоны выставлять дело так,

будто святой Валентин женил геев. Предположить так – естественная реакция на не

до конца понятную кампанию, ведущуюся на Западе. Дескать, иностранца с чуждыми

нам ценностями в обертке от романтического праздника пытаются навязать нам

страшные вещи.

Скепсис в отношении Дня святого Валентина понятен. Тем более,

что церковным праздником он не является ни у православных, ни даже у католиков.

Однако сам святой, несмотря на крайне скудные сведения о его жизни и большое

число более поздних легенд, признается обоими церквями. И перекладывать вину за

создание непонятного праздника, вызывающего у некоторых приверженцев

традиционного жизненного уклада негативные эмоции, с коммерсантов на мученика,

было бы неправильно.