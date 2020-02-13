Анфисе Чеховой подарили винтовку с оптическим прицелом для отстрела хейтеров

13.02.2020, 21:04, Разное

Анфисе Чеховой подарили необычный подарок – винтовку с оптическим прицелом. На своей страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, написав, что этот презент нужен ей для отстрела хейтеров.

Телеведущая решила похвастаться перед поклонниками необычным для женщины подарком. Она разместила снимки, на которых позирует, держа в руках винтовку с хорошей оптикой. На фото видно, что Чехова довольна таким презентом. Знаменитость добавила шуточную подпись к посту о том, что будет отстреливать хейтеров за плохие комментарии.

Многие фанаты, особенно мужчины, позавидовали такому подарку и начали интересоваться, умеет ли звезда стрелять из такого оружия. Оказалось, что ведущая разбирается в данном вопросе. Теперь ее будет сложно увести из тира.