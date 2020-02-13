В московском метро погиб пассажир

13.02.2020, 20:58, Разное

Вечером 13 февраля на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро случилось ЧП. На станции «Марьина Роща» пассажир упал на рельсы.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, передает ТАСС. Личность пассажира и подробности его гибели устанавливаются.

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что некоторое время на салатовой ветке поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение составов было восстановлено и введено в график.