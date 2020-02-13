Эксперты назвали главную причину назначения Шапши врио губернатора Калужской области

13.02.2020, 20:58, Новости дня

«Обучение в «школе губернатора» могло стать главной причиной назначения Владислава Шапши на должность», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал отставку экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначение Владислава Шапши на его место.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян отметил: информация о возможности перехода Анатолия Артамонова в Совет Федерации или в другую госструктуру ходила уже давно.

«А что касается назначения нового врио, одним из главных критериев назначения Шапши стало его обучение в «школе губернаторов», – отметил эксперт. «Это позволяет ему довольно эффективно взаимодействовать с правительством, госсоветом и другими губернаторами. Они нашли общий язык», – подчеркнул Кирьян.

В свою очередь директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что Владислав Шапша хорошо знает особенности региона и имеет большой опыт работы на различных позициях в органах государственной власти.

«Он родился в Калужской области, работал в администрации Обнинска и администрации губернатора региона, в территориальной избирательной комиссии Обнинска. Последние 5 лет Шапша возглавлял администрацию этого города. С июня 2019 года он проходит обучение на третьем потоке «школы губернаторов» – рассказал Комиссаров газете ВЗГЛЯД.

«Уверен, что полученные знания и навыки пригодятся ему в работе. Желаем ему успехов на новой ответственной должности!», – подчеркнул он.

Раннее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Шапша.

В четверг Шапша сообщил о том, что предложит выдвинуть своего предшественника сенатором в Совет Федерации.

Отметим, что Шапша проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.