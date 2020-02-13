Эксперты назвали главную причину назначения Шапши врио губернатора Калужской области

13.02.2020, 20:58, Новости дня

«Обучение в «школе губернатора» могло стать главной причиной назначения Владислава Шапши на должность», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал отставку экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначение Владислава Шапши на его место.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян отметил: информация о возможности перехода Анатолия Артамонова в Совет Федерации или в другую госструктуру ходила уже давно.

«А что касается назначения нового врио, одним из главных критериев назначения Шапши стало его обучение в «школе губернаторов», – отметил эксперт. «Это позволяет ему довольно эффективно взаимодействовать с правительством, госсоветом и другими губернаторами. Они нашли общий язык», – подчеркнул Кирьян.

В свою очередь директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что Владислав Шапша хорошо знает особенности региона и имеет большой опыт работы на различных позициях в органах государственной власти.

«Он родился в Калужской области, работал в администрации Обнинска и администрации губернатора региона, в территориальной избирательной комиссии Обнинска. Последние 5 лет Шапша возглавлял администрацию этого города. С июня 2019 года он проходит обучение на третьем потоке «школы губернаторов» – рассказал Комиссаров газете ВЗГЛЯД.

«Уверен, что полученные знания и навыки пригодятся ему в работе. Желаем ему успехов на новой ответственной должности!», – подчеркнул он.

Раннее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Шапша.

В четверг Шапша сообщил о том, что предложит выдвинуть своего предшественника сенатором в Совет Федерации.

Отметим, что Шапша проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Эксперты назвали главную причину назначения Шапши врио губернатора Калужской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В Берлине Путин опоздал на фотосессию участников саммита по Ливии. Видео

28.01 / Стартовали съемки нового «Бэтмена»

02.02 / В Петербурге горит здание «Лениздата»

18.01 / Формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершилось в Ростовской области

29.01 / Компания Xiaomi не планирует выпускать новый планшет Mi Pad

05.12 / Cosmopolitan Ukraine прекратил сотрудничество с замглавреда Плихиной, которая высмеяла похороны Героя Украины

03.12 / Зеленскому поставили ультиматум перед встречей в «нормандском формате»

31.01 / ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

06.12 / В Минэнерго ответили на обвинения Матвиенко по «умным счетчикам»

05.02 / США призвали «положить конец» конфликту в Сирии на фоне успехов Дамаска в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика