Создатели проекта «Дау» подали в суд на Минкульт из-за частичного отказа в прокате

13.02.2020, 20:57, Новости дня

Кинокомпания Phenomen, которая занималась производством проекта Ильи Хржановского «Дау», подала иск против Минкульта в Арбитражный суд Москвы. Компания требует признать незаконным отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем частям фильма. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на официального представителя кинопроекта в России Дарью Виолину.

В ноябре 2019 года Минкульт частично отказал «Дау» в прокате в России. Прокатное удостоверение не выдали четырем из десяти эпизодов «Дау». По мнению представителей министерства, в них якобы содержится пропаганда порнографии.

Как отмечается в иске, создатели проекта считают необоснованными эти обвинения. Кроме того, они напоминают «о конституционном праве автора фильма на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества».

Илья Хржановский после решения Минкульта написал открытое письмо тогда еще министру культуры Владимиру Мединскому. Однако решение не было изменено.

«Дау» — проект режиссера Ильи Хржановского, посвященный истории жизни советского физика Льва Ландау. Проект создавался в течение 14 лет, он включает в себя 13 фильмов и сериалов, а также фрагментов общей длительностью в 700 часов.

Ранее сообщалось, что общий бюджет проекта «Дау» мог составить $70 млн.



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Создатели проекта «Дау» подали в суд на Минкульт из-за частичного отказа в прокате

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