Обвиняемый в убийстве Ноздровской заявил, что Аброськин заставил его взять вину на себя

13.02.2020, 20:54, Новости дня

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской житель села Демидов Киевской области Юрий Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области (на момент событий – замначальника ГУ НПУ в Киевской области) Андрей Небитов и бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Об этом 11 февраля написала в Facebook дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

«На судебном заседании Россошанский Юрий, убийца моей мамы, заявил, что он этого не делал и его Аброськин и Небитов заставили взять это на себя под угрозой убийства его сына – виновника смерти моей тети Сапатинской Светланы», – заявила Ноздровская.

Также на судебном заседании стало известно, что Дмитрия Россошанского, виновника ДТП, в котором погибла Сапатинская, освободили по амнистии 29 января.

Россошанського молодшого наш доблесний суд випустив на волю!!Так що, кого тепер наступного вб’ють?Також сьогодні на… Posted by Анастасия Ноздровская on Teisipäev, 11. veebruar 2020

11 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил Россошанскому-старшему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Аброськин, который сейчас занимает должность ректора Одесского университета внутренних дел, 12 февраля написал в Facebook: «Подозреваемый отказался от своих показаний… Ну, это уже не впервые за все время. И что? Любые показания относительно себя доказательствами вины не являются. Видимо, все уже забыли или не знали? Там в деле, насколько я помню, достаточно доказательств, и признание вины здесь ни к чему».

Сьогодні читаю новини з гучними заголовками та самому стає страшно: «Убийство правозащитницы Ноздровской: в деле новый… Posted by Vyacheslav Abroskin on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января 2018 года в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января 2018 года полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.

9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога.

Адвокаты подозреваемого говорили, что их подзащитный мог оговорить себя.

23 июля 2018 года прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому с «умышленного убийства» на «умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью». Ему грозит пожизненное заключение.

15 августа 2018-го прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Россошанского-старшего.

В июне 2017 года Россошанского-младшего приговорили к семи годам лишения свободы за совершение ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская. Защита подала апелляцию. Дело было пересмотрено в октябре 2018 года. Новый приговор оказался аналогичным – семь лет колонии.

Ирина Ноздровская активно добивалась наказания Дмитрия Россошанского.