Ермак – главам дипмиссий «Большой семерки»: Мы хотим сделать все, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей Украине в конце октября

13.02.2020, 20:54, Новости дня

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля встретился в Киеве с руководством посольств стран «Большой семерки». Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Руководитель офиса выразил надежду на сотрудничество и заявил, что целью его работы на этой должности будет «обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины».

Ермак, в частности, проинформировал глав дипмиссий о ситуации на Донбассе и минском переговорном процессе.

«Позиция президента [Владимира Зеленского] остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – сказал Ермак.

По словам главы ОПУ, саммит «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года был успешным, так как удалось провести обмен удерживаемыми лицами, и уже переданы списки для следующего обмена. Но, по словам Ермака, нужно «выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира».

Также Украина стремится ускорить процесс согласования точек разведения сил и средств на Донбассе.

В состав «Большой семерки» входят США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия.

11 февраля Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него своего помощника Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.