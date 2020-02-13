Минобороны рассказало о ситуации с останками погибшего в Грузии российского летчика

13.02.2020, 20:51, Новости дня

России с 2008 года до сих пор не передали тело сбитого над Грузией командира бомбардировщика Ту-22М3 подполковника Александра Ковенцова, сообщил заместитель начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов.

«Тело подполковника Александра Ковенцова, который был командиром сбитого в Грузии в 2008 году бомбардировщика Ту-22М3 до сих пор не найдено и не передано России. Останки, которые передавались Грузией для идентификации по ДНК, не совпали», – приводит слова Таранова РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время продолжается работа по возвращению останков летчика, в том числе с международными организациями.

Российский подполковник Ковенцов двенадцать лет числится пропавшим без вести. Грузия не выдала его тело до сих пор. При этом в Россию передаются образцы останков для генетической идентификации. В первый раз образцы ДНК были переданы еще в феврале 2009 года.

Командир дальнего бомбардировщика Ту-22М3 подполковник Александр Ковенцов (1971 года рождения) был сбит в первые дни вооруженного конфликта с Грузией.  За пять дней боевых действий в августе 2008 года, Минобороны подтвердило гибель 64 российских военнослужащих, двое пропали без вести.

Грузия несколько раз передавала предполагаемые останки российского летчика, однако все они не принадлежали Ковенцову.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Минобороны рассказало о ситуации с останками погибшего в Грузии российского летчика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Пашинян назвал Су-30 СМ главным приобретением года

10.12 / У летевшего из Уфы в Нижневартовск пассажирского самолета отказал двигатель

25.12 / В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние праздники

19.12 / Введенный из-за перестрелки план «Сирена» в центре Москвы отменили

11.02 / Использование «Дарницей» обозначения «Корвалол» – незаконно – выводы эксперта по интеллектуальной собственности

14.01 / TVP Info — Польша рискует пропустить удар от Путина на Всемирном форуме памяти холокоста

12.02 / ФСБ начала проверку в офисе ФК «Енисей»

16.01 / Автоновости: Купе и родстер Porsche 718 получили недетский мотор: есть российские цены

15.12 / Прямо сейчас Россия вмешивается в американскую президентскую кампанию 2020 года – конгрессмен Китинг

18.12 / Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика