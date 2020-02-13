Минобороны рассказало о ситуации с останками погибшего в Грузии российского летчика

13.02.2020, 20:51, Новости дня

России с 2008 года до сих пор не передали тело сбитого над Грузией командира бомбардировщика Ту-22М3 подполковника Александра Ковенцова, сообщил заместитель начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов.

«Тело подполковника Александра Ковенцова, который был командиром сбитого в Грузии в 2008 году бомбардировщика Ту-22М3 до сих пор не найдено и не передано России. Останки, которые передавались Грузией для идентификации по ДНК, не совпали», – приводит слова Таранова РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время продолжается работа по возвращению останков летчика, в том числе с международными организациями.

Российский подполковник Ковенцов двенадцать лет числится пропавшим без вести. Грузия не выдала его тело до сих пор. При этом в Россию передаются образцы останков для генетической идентификации. В первый раз образцы ДНК были переданы еще в феврале 2009 года.

Командир дальнего бомбардировщика Ту-22М3 подполковник Александр Ковенцов (1971 года рождения) был сбит в первые дни вооруженного конфликта с Грузией. За пять дней боевых действий в августе 2008 года, Минобороны подтвердило гибель 64 российских военнослужащих, двое пропали без вести.

Грузия несколько раз передавала предполагаемые останки российского летчика, однако все они не принадлежали Ковенцову.