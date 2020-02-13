Мнение: Гентские подделки: продолжение

13.02.2020, 20:49, Разное

В "Известиях" вышел большой материал, посвященный нашему любимому герою Топоровскому. Первая половина текста (хорошо известные обстоятельства тем, кто следит за ситуацией) скомпилирована на основе старых публикаций, вторая же гораздо более интересна — очевидно, с журналистом побеседовал кто-то из МВД и рассказал ему много интересного. Журналист причем отчетливо из криминальной хроники, а не из культуры, и это по тексту очень чувствуется.

Утаскиваю в норку новое

(выделяю главное болдом):

"…Скорее всего, Топоровский и на этот раз вышел бы сухим из воды, скандал утих бы по турскому сценарию — на него ведь трудятся три лучших адвоката страны. Но на помощь бельгийским коллегам пришли сыщики ГУУР МВД. Оперативники раскопали подлинную историю происхождении картин Топоровского и предоставили доказательства бельгийским коллегам. Речь о детальных показаниях свидетелей и участников аферы, которую придумал, по версии следствия, Топоровский. Сотрудники угрозыска установили людей, создавших коллекцию. Нашли они и непосредственного автора главных экспонатов, фигурирующих в скандале. Сыщики ГУУР предоставили через Интерпол все необходимые сведения бельгийской стороне. Впоследствии представители правосудия королевства Бельгии в рамках международного поручения прибыли в Россию, где совместно с сотрудниками ГУУР и следователями столичного и петербургского главных следственных управлений ГУ МВД России провели все необходимые следственные действия.

Короля делает свита. А свита у Топоровского была своеобразной. Мягко говоря, люди с сомнительной репутацией. Один из них — некто «П» (в интересах следствия мы не называем имен фигурантов дела). Этот человек, по словам источника в полиции, всегда оказывался там, где речь шла о шестизначных суммах в валюте. Так, не имея профильного образования, он втерся в круг дельцов от искусства.

Европейские «верблюды»

На допросе он рассказал следователям, что через цепочку знакомых музейщиков и галеристов познакомился с Топоровским. Галерист, постоянно проживающий с 2009 года в Бельгии, предложил «П» находить и доставлять ему картины, написанные в стиле известных русских художников — Малевича, Кандинского, Шагала, Гончаровой и других. Максимальная цена за работу, озвученная Топоровским, была €10 тыс. С 2010 по 2017 год «П» продал Топоровскому около 500 полотен — часть из них была куплена у петербургского арт-дилера «Х», довольно известного в узких кругах реставратора, разбирающегося в живописи. Другая часть была изготовлена талантливым художником из Северной столицы — он иностранец, получивший российское гражданство ввиду своих выдающихся способностей в живописи. Это талантливый зрелый живописец, мастер пейзажа, преподаватель одного из профильных вузов «Т». «П» начал возить его по европейским выставкам, чтобы тот досконально изучил манеры мастеров и тонкости их приемов.

Картины, изготовленные «Т», Топоровский, как считают следователи, и выдавал за оригиналы Шагала, Малевича и других авторов. В этом признался «П» российским сыщикам, а позже и их бельгийским коллегам.

На скандальной выставке в Генте были выставлены в том числе работы «Т», в которых опытные эксперты распознали липу. По оценкам «П», Топоровский выручил от продажи картин примерно $40 млн — во всяком случае, эту цифру он назвал следствию.

Полицейские задержали «П», его партнера-галериста «Х» и еще одного участника бизнес-проекта «З» во время очередной сделки в интересах Топоровского летом 2018 года в Санкт-Петербурге. «Х» подыскал объемную композицию («архитектон») с подписью «К. Малевич» и продал вещь за €2,5 тыс. «П». Перекупщик и его знакомый «З» намеревались перевезти вещь в Бельгию Топоровскому через Белоруссию и продать ему за €15 тыс. Сложный путь был выбран не просто так — все сотни картин годами шли через границу без деклараций, так как никакой ценности из себя не представляли. Но подпись «К. Малевич» на архитектоне могла вызвать проблемы на таможне. Однако добраться до поста бизнесменам тогда не удалось — помешали российские сыщики. Позже на «П», с его слов, вышел их общий с Топоровским знакомый и весьма недвусмысленно потребовал не давать показаний по поводу поставок картин в Бельгию.

Посредников, которые перевозят картины из одной страны в другую на жаргоне называют верблюдами. «П», по сути, выполнял такие функции в интересах Топоровского, но его задачи выходили за пределы курьерских услуг.

Жил-был художник один

Знакомство «Т» и «П» началось бурно — человек Топоровского буквально ворвался в мастерскую художника, нахамил ему, представился важным заказчиком картин. «П» по-хозяйски осмотрел место работы художника, его картины и заверил его, что в Хорватии писать пейзажи куда приятнее и получаются они куда менее скучными. Расходы, связанные с путешествием, перекупщик брал на себя. Сначала «П» говорил, что картины нужны для гостиниц и отелей, интерьер которых заказчик желает оформить в стиле авангардизма. «Т» лишь со временем узнал, что работает на Топоровского. Заказчик через «П» просил не только писать полотна, но и расписывать в стиле авангарда старые музыкальные инструменты, пианино и другой антиквариат. «Т» взялся за работу с энтузиазмом, «П» фотографировал полотна и отправлял их заказчику. Топоровский был восхищен. Но вскоре художник начал понимать, что дело нечистое — заказчик категорически отверг его предложение покрыть картину лаком.

Он догадался, что у Топоровского есть свой реставратор, который в последний момент наносил подпись великих художников на его заготовку. Позже опасения подтвердились, когда ему принесли старые холсты для работы. Художник признался силовикам, что был запуган «П», знакомые которого имели отношение к криминальному миру. Впрочем, сыщики не исключают, что художнику был известен нечистоплотный план с самого начала. Тем не менее он помог правосудию — в частности, он опознал свои картины на скандальной выставке. Признался он и в том, что самые причудливые экспонаты выставки — сундук и прялка, расписанные якобы Малевичем, его рук дело. Стоит упомянуть, что в академических вузах студенты изучают, как копировать мастеров искусства — это вполне легальное ремесло.

Важная характеризующая «П» деталь — он так и не расплатился с художником за работу, тот получил лишь незначительную часть от положенных гонораров. О долге не напоминал, опасался за свою жизнь.

Жаловался на необязательность «П» и другой его партнер — галерист «Х». Ему тоже пришлось объясняться с нашей и бельгийской полицией. Он рассказал, что действительно подыскивал в Петербурге для «П» картины, близкие по стилю к авангарду, но якобы никогда не был знаком с Топоровским.

Из печи — на вернисаж

«Т» стал настоящей находкой для бизнеса Топоровского и «П». Он был, по сути передвижной лабораторией по созданию липовых шедевров. «Верблюдам» больше не нужно потеть и трястись во время прохода через «зеленый коридор» в аэропортах или при досмотре багажа в поездах («П» — аэрофоб, летал крайне редко). Однажды он даже арендовал самолет у одной известной российской футбольной команды, чтобы привезти в Европу большую партию работ. Расходы (около $100 тыс.) покрыл Топоровский. С появлением «Т» такие сложности частично отпали. Главный «станок» трудился в Европе. В частности, экспонаты скандальной выставки в Генте были изготовлены «Т» в Вене, другие картины он писал в Хорватии.

Почти все полотна с выставки, фигурирующие в гентском скандале (их 24) были предъявлены «П» к опознанию. Лишь от одной картины открестился посредник — «Тибет». (…) При изготовлении картин для Топоровского «Т» сам подбирал холсты и краски в специализированных магазинах, в частности в Австрии. Позже, как предполагают следователи, в определенных условиях подделку высушивали в специальных печах. Так работу «состаривают» для того, чтобы выдать за картину определенного периода.

Кто пострадал

Главный источник богатств Топоровского (по данным источника «Известий», только арестов на недвижимость и некоторые счета наложено на €30 млн) — продажа полотен толстосумам. За баснословные деньги полотна у Топоровского покупали и российские коллекционеры. Некоторых из них установили сыщики и опросили. Впрочем, заявление о привлечении Топоровского к уголовной ответственности написал лишь один пострадавший.

«Это обеспеченные люди, имеющие вес в обществе. Им проще забыть про 10 отданных жулику миллионов долларов, чем прилюдно сообщить, что их надули», — рассказал «Известиям» источник в МВД. заграничные богатеи оказались прижимистее, бельгийская полиция нашла потерпевших, которые рассчитывают привлечь Топоровского к ответу, невзирая на репутационные риски, и получить обратно свои деньги.

«Это дело мы ведем с конца прошлого десятилетия. Обвиняемый скрылся за рубеж как раз в тот момент, когда над ним стали сгущаться тучи. Дня нас это дело остается принципиальным. Ведь главное зло в этой истории даже не в том, что он обманывает миллионеров — человек фальсифицирует отечественную культуру. Методично и последовательно пытается подменить уникальные вещи, высокие идеи лучших художников России на контрафакт, на пустышку», — подытожил офицер МВД.

Но точку в этой истории ставить рано, считает собеседник «Известий». Объем изъятых у Топоровского поддельных работ русского авангарда невероятно велик. Поэтому сыщики продолжают расследование, устанавливают всех замешанных в аферы Топоровского лиц. По оперативным сведениям, в преступлениях участвовали реставраторы и художники, а также дилеры, связанные с оборотом предметов искусства". КОНЕЦ (оригинал текста)

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Сюда же напишу свежие новости из Бельгии:

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