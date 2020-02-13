Статус державы-победительницы могут закрепить в Конституции

13.02.2020, 20:42, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции статус РФ как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом он сообщил во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где — это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", — сказал он.

С инициативой выступил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что в преамбулах многих конституций зафиксированы "базовые ценностные ориентиры страны и нации". Поэтому важно закрепить в нашем основном законе статус РФ как державы-победительницы.

Также Пушков обратил внимание на опасность попыток искажения истории войны. Глава государства заявил, что разделяет его позицию. Он подчеркнул, что попытки переписать историю вредны и имеют определенный подтекст — "они рассчитаны на сегодняшний и на завтрашний день".

Президент напомнил, что фашисты планировали практически полностью уничтожить жителей Советского Союза: небольшую часть населения оставить в качестве рабской силы, а остальных отправить на север на вымирание. "Нас бы просто никого не было. Вот этого мы не должны забывать никогда, и именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу для нас добыл", — подчеркнул Путин. По словам главы государства, движение "Бессмертный полк" доказывает, как глубоко в сердце нашего народа благодарность победителям и понимание значимости Победы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Статус державы-победительницы могут закрепить в Конституции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Песков ответил на вопрос об облегчении налогового бремени малоимущих

03.02 / В Шереметьеве сел «Суперджет» со сработавшим аварийным датчиком

12.02 / Сандерс стал лидером праймериз в Нью-Гэмпшире

20.12 / Новый кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу

23.01 / Atlantico — «золотой век» для богатых подошел к концу

07.02 / Суд взял под арест задержанного на взятке в 2 млн грн чиновника секретариата Кабмина Украины

08.02 / В квартире единоросса и главы района в Петербурге нашли подпольное казино. Соратники пригрозили исключить его из партии

17.12 / Гурцкая призвала к реформам в сфере насилия над детьми

06.12 / Сеть подпольных игровых клубов раскрыли в Москве

10.12 / Главный фигурант дела о взрыве в метро Петербурга получил пожизненный срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика