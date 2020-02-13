Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

13.02.2020, 20:41, Новости дня

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В Подмосковье полицейские задержали мать, которая оставила младенца у метро "Парк Победы".

Как сообщили в Следственном комитете, личность женщины установлена: ей 29 лет, она приехала из одной из стран СНГ. В ближайшее время ее допросят, передает "Россия 1".

Мальчика возле станции метро "Парк Победы" обнаружил сотрудник подземки. Он лежал на снегу, завернутый в одеяло, рядом с переходом. На вид ему не больше двух-трех месяцев. Сейчас он находится в одной из московских больниц. Его жизни ничего не угрожает. После обследования подкидыша отправят в социальное учреждение.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Оставление в опасности".



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Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

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