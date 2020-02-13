Мнение: Почему в Москву переезжать невыгодно

13.02.2020, 20:40, Разное

На удивление большое число читателей согласилось с еретическим мнением, согласно которому переезжать в Москву из провинции невыгодно. А даже если и выгодно, то отнюдь не для всех и вовсе не для большинства. Или же раньше было выгодно, а теперь перестало. Публикую часть комментариев из поста о выравнивании зарплат в Москве и провинции:

https://olegmakarenko.ru/1784520.html

helkanarie: В Москве больше интересной работы. Если хочется развиваться, какие-то нестандартные задачи на работе решать – рано или поздно придётся уехать из провинции. И всякие там социальные блага лучше, например, медицина, культурные мероприятия, комфортная и эстетичная городская среда, и так далее. А в остальном – в каком-нибудь городе-миллионнике зарплата меньше, но и аренда жилья дешевле, на транспорт меньше уйдёт, продукты примерно так же стоят. То есть низкоквалифицированным кадрам нет особого смысла ехать в Москву за зарплатой, по моему мнению. Только специалистам высокого уровня или стремящимся к нему.

sagib_baro: Однозначно есть выравнивание зарплат с регионами. В 2004 году при переезде с Новосибирска моя зарплата выросла с 200 баксов до 1300. В 6 раз ровно. Повезло, но даже без везения было бы в 4 раза. Сейчас при так же переезде разница была бы в 2 раза максимум. С учётом разницы в жилье и стоимости услуг – смысл есть только при особо интересной работе. Или совсем бедной провинции.

cgbpol: Я примерно то же ответил знакомой которая агитировала меня переезжать в Питер. У себя в Вологодской области я имею собственную квартиру, стабильную работу. При переезде стоимости моей квартиры хватит только на первый взнос по ипотеке, в зарплате я выиграю хорошо если вдвое (а скорее вообще не выиграю, учитывая, что придётся идти на низшую должность), при этом ещё и будут основные минусы жизни в мегаполисе, такие как большое расстояние до работы, скученность, проблемы с парковкой. Оно мне надо?

all_this_su : На одной известной площадке я некоторое время назад писал статью «В Москве жить интереснее, а в провинции сытнее». Причём это цитата одного моего знакомого, который пару лет назад уехал в столицу сторожить квартиру своей дочери, которая уехала в длительную командировку и параллельно делал у неё ремонт. Первый его приезд на родину был переполнен восторгами – как в Москве всё цивилизованно и культурно. Второй раз он приехал уже более сдержанный в своих оценках. А из последней своей поездки он вернулся именно с такой оценкой, которую я написал в начале. И он это обосновал на цифрах и на качестве продуктов. Он признался что домой они с супругой все эти разы возвращались практически отъедаться после московских «каникул».

А насчет зарплат. Не буду ничего говорить про Москву и Питер, но в нашем городе, которому уже последние лет 20 «оптимисты» пророчат скорую смерть – квалифицированные рабочие получают на производстве от 25 до 40. Специалисты более высокой квалификации (инженеры) уже где-то около 50. И это если они довольствуются только официальным заработком. Работники вольных профессий (строители, отделочники, сантехники, электрики и тому подобные рукодельники), в зависимости от желания заработать могут поднять планку до 70. Знаю случай, как один начальник IT службы крупного предприятия полгода искал специалиста 1С. Ленивые программисты не хотели идти даже на 50 тысяч. Хотя на эти деньги в наших краях можно жить очень здорово. Чтобы было понятнее: трёхкомнатная квартира старого типа (типа сталинки) с евроремонтом стоит 1,5-2 млн.

Плюс к этому любителям природы (не парков, а полноценных лесов, полей, рек) не надо ехать несколько часов, выбираясь из города, чтобы порыбачить или пособирать грибы – всё это максимум в 20-30 минутах езды. Да и на дорогу из дома на работу уходит 20-40 минут ПЕШКОМ.

lyuden: Я в прошлом году уехал из провинции в Москву. Не куда-нибудь а в Яндекс.Такси. Не прошел испытательный срок. Теперь я работаю за большие деньги (с учетом аренды квартиры в Москве), и не больше 40 часов в неделю. В отличии от. Больше я в Москву не поеду.

maximtikh: Ехать в Москву на 50 есть смысл, только если совсем у себя ничего не получал.

Тут жилье стоит диких цен.

andrey_ryndin: Я скажу однозначно одно… В Москве космических зарплат на ровном месте больше нет. Кому попало деньги большие не платят. Вот именно поэтому съемное жилье практически сравнялось в цене на окраинах Москвы и ближнем Подмосковье. Я скажу больше… Некоторые уезжают из Москвы назад в регионы, получив опыт и найдя там работу примерно за те же деньги. Так же как у нас специалист по ЦФТ уехал назад в Новосибирск и в итоге получает там зарплату больше чем в Москве.

Посмотрите зарплаты в Москве на «Хедхантере»… Там где зарплата 60+ тысяч на руки уже очень жесткие требования и довольно узкая специализация или редкий опыт. А на эти деньги в Москве не пошикуешь. Есть, конечно, на хеде большие зарплаты, но это обман. Как правило, это в сфере услуг и продаж, и там обещают их после определенного выполнения планаKPI. Но это довольно сложно, да и вообще бабка надвое сказала, хрен его знает, получишь ты сотню или полтинник.

В Москве все стали считать деньги, вот почему лакшери сфера услуг стремительно сжимается. Если я бы я и уезжал из крупных городов в Москву то только за опытом или образованием. Если не удалось сделать хорошую карьеру до 35 лет, то наверно и нет смысла дальше тратить время.

Как пример, этот знакомый, уехавший в Новосибирск, сказал следующее. Зачем мне платить ипотеку 25 лет и сидеть за МКАД в новостройках, которые идут за горизонт, а потом два часа добираться до работы по пробкам. Я примерно за те же деньги в своем городе буду работать, а там много друзей, всё родное, и родители, и до работы полчаса. Да и жилье гораздо дешевле.