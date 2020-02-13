«Я плакала, а он улыбался»: обматерившая таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте

13.02.2020, 20:39, Новости дня

По ее словам, водитель провоцировал ее.

Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Москве, в своем аккаунте в Instagram рассказала подробности инцидента.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой гражданкас заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там «ждут люди».

В своем посте Данькова написала, что ей, как фитнес-тренеру, «критически важно быть пунктуальной», чтобы не подводить многочисленных клиентов.

«Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос »можем ли мы ехать побыстрее?» он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно.

Тем более еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», — написала девушка.

После этого пассажирка, по ее словам, поняла, что что-то идет не так, уточнила, что происходит, после чего водитель начал хамить.

«Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое», — отметила девушка.

По словам Даньковой, «проворный водитель не растерялся» и сам провоцировал ее.

«Быть может, он знает, как себя вести в подобных ситуациях? Может, он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя — конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом», — заключила Данькова.

По ее словам, после публикации записи ей пришлось бросить работу, однако этим дело не ограничилось.

«Мне и моим близким разрывают телефоны, везде пишут, просят дать комментарии. А кроме этого еще и угрожают. Мне пишут, что меня найдут, я получу по заслугам», — посетовала теперь уже бывший фитнес-тренер.



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«Я плакала, а он улыбался»: обматерившая таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте

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