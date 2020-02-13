«Необходимо обновление»: глава Калужской области ушел в отставку

13.02.2020, 20:37, Разное

Анатолий Артамонов принял решение покинуть пост губернатора Калужской области. Его отставку принял президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Владислав Шапша, передает RT.

В разговоре с журналистами Артамонов объяснил свое решение. «Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление», – приводит слова бывшего главы Калужской области ТАСС.

Напомним, Анатолий Артамонов возглавлял регион с 2000 года. В 2018 году он был введен в состав Высшего совета «Единой России».



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«Необходимо обновление»: глава Калужской области ушел в отставку

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