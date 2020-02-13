Личное: Вези меня, мразь!

13.02.2020, 20:31, Разное

Яна Данькова приехала к нам из Сибири. Умница-красавица, морда по циркулю, пися наизготовку — исконно традиционная красота.

Нет, ну а что? Яна в Сибири добилась всего — даже стала Мисс Томск 2013. Ну-ка, Москва, подвинься — к тебе Краса России приехала! Вся.



Фото: Соцсети.

«Вези меня, мразь», — вопит Яна в столичном такси. «Ты не хочешь везти меня, потому что я — русская, мерзкий узбек?!»

Я зачарованно просмотрела видео несколько раз. «Бей узбека! Ты не узбек?! Вот ты мразь!»

Посмотрите на это и вы. Только звук — потише, чтобы весь офис не прибежал к вашему столу:

Фото: Соцсети.

«Ты всех русских ненавидишь, тварь?! Вези, мразь! Мразь какая совокуплённая! Меня люди ждут! Хочешь, подъедут?»

Монолог сибирской женщины можно разбирать на цитаты. Обычно мы слышим и читаем в новостях, как таксист изнасиловал пассажирку. В данном случае, как мне кажется, чуть не произошло обратное — ещё немного и круглая морда трахнула бы бедного гастарбайтера.

Вот она — Сила Сибири.

Можно вывезти девушку откуда-нибудь. Даже через аэропорт, а не на ишаках. К сожалению, пока она пообтешется, может пострадать множество коренных москвичей.

Хотела — в эскорт, попала — в новости. Ну, так тоже бывает.