Личное: Вези меня, мразь!

13.02.2020, 20:31, Разное

Яна Данькова приехала к нам из Сибири. Умница-красавица, морда по циркулю, пися наизготовку — исконно традиционная красота.

Нет, ну а что? Яна в Сибири добилась всего — даже стала Мисс Томск 2013. Ну-ка, Москва, подвинься — к тебе Краса России приехала! Вся.


Фото: Соцсети.

«Вези меня, мразь», — вопит Яна в столичном такси. «Ты не хочешь везти меня, потому что я — русская, мерзкий узбек?!»

Я зачарованно просмотрела видео несколько раз. «Бей узбека! Ты не узбек?! Вот ты мразь!»

Посмотрите на это и вы. Только звук — потише, чтобы весь офис не прибежал к вашему столу:

Фото: Соцсети.

«Ты всех русских ненавидишь, тварь?! Вези, мразь! Мразь какая совокуплённая! Меня люди ждут! Хочешь, подъедут?»

Монолог сибирской женщины можно разбирать на цитаты. Обычно мы слышим и читаем в новостях, как таксист изнасиловал пассажирку. В данном случае, как мне кажется, чуть не произошло обратное — ещё немного и круглая морда трахнула бы бедного гастарбайтера.

Вот она — Сила Сибири.

Можно вывезти девушку откуда-нибудь. Даже через аэропорт, а не на ишаках. К сожалению, пока она пообтешется, может пострадать множество коренных москвичей.

Хотела — в эскорт, попала — в новости. Ну, так тоже бывает.

Источник: Лена Миро



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Личное: Вези меня, мразь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Жилой дом в Подмосковье напечатают на 3D-принтере

28.01 / Бывшая жена Степана Меньщикова рассказала об отношениях с ним

09.01 / Наука: Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее

15.01 / Мнение: Глобальное подорожание еды, российское мороженое и опасность ушных палочек

21.12 / «Сдохнет накануне твоего климакса»: молодой жене обколотого Диброва крепко досталось

28.12 / Мнение: Грузите снежки бочками

09.02 / Биржевая стоимость биткоина впервые с октября превысила 10 тысяч долларов

19.12 / «Нытье сына бесило»: Регина Тодоренко сделала признание

10.01 / При столкновении с российским танкером в Турции затонуло судно с рыбаками

25.12 / «Дома мы не празднуем»: Сенчукова рассказала о встрече Нового года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика