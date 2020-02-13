Без паники. Жизнь на карантинном лайнере

13.02.2020, 20:31, Новости дня

"Никакой паники на лайнере нет. Все россияне гуляют по палубам, занимаются спортом. Питание отличное, отношение к нам отличное. Русские никогда не сдаются и ни на что не жалуются", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" пассажир круизного лайнера Diamond Princess Сергей Попов. Всем пассажирам выдали градусники для ежедневного измерения температуры.

Правда, далеко не все пассажиры карантинного лайнера имеют столь прекрасное настроение. Как рассказала ведущая программы Ольга Скабеева, у многих пассажиров сдают нервы. Так, один американец растянул простыню с надписью на своем балконе: "США, спасите нас". А жители Израиля, которые оказались заблокированными на судне, призывают правительство своей страны незамедлительно помочь им с возвращением домой.

В самой Японии ситуация с каждым днем становится все сложнее, сообщил корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев, который в очередной раз вышел в эфир программы "60 минут". "Каждый день японские врачи проверяют новые группы пассажиров лайнера. Между тем, в самой Японии становится все больше людей, зараженных этим вирусом. Сегодня стало известно, что в клинике Йокогамы от коронавируса COVID-19 умерла женщина старше 80 лет. Ее зять работает таксистом, и за время, пока женщина лежала в больнице, он перевез огромное количество людей. Так что вирус теперь шагает и по Японии. Складывается впечатление, что власти хотят поскорее завершить работы на Diamond Princess и приступить к решению своих проблем", — считает Сергей Мингажев.

На борту судна с начала этого месяца остаются в карантине свыше 3700 пассажиров и членов экипажа. Японская сторона периодически сообщает об увеличении количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Сейчас речь идет о 174 подтвержденных случаях. Подозревают заражение и у одной гражданки Израиля.