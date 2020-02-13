Microsoft выпустила в России беспроводную клавиатуру с кнопками для эмодзи и офиса

13.02.2020, 20:31, Новости дня

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Компания Microsoft представила на российском рынке беспроводную клавиатуру с двумя новыми кнопками. Одна выделенная клавиша служит для быстрого вызова пакета офисных приложений Office, а другая — для вставки эмодзи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

К компьютеру или ноутбуку Microsoft Bluetooth Keyboard подключается по протоколу Bluetooth Low Energy версий 4.x/5.0. На двух батарейках типоразмера ААА (входят в комплект) клавиатура проработает до 36 месяцев, пообещал производитель.

Выделенная под «офис» клавиша заменяет вспомогательную Win, которая обычно располагается в правой части клавиатуры. Сочетание кнопок Office + W запускает Word, а Office + X — Excel. Клавиша с изображением смайлика открывает список выбора эмодзи в Windows 10. Назначить на неё конкретный значок или создать собственное клавиатурное сокращение, к сожалению, нельзя.

Также предусмотрены клавиши для управления мультимедиа. Их пользователи могут переназначить на свое усмотрение.

В РФ Microsoft Bluetooth Keyboard выходит 18 февраля. Купить новинку можно будет за 4 190 рублей.

Текст:

Вести.Hi-tech



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Microsoft выпустила в России беспроводную клавиатуру с кнопками для эмодзи и офиса

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