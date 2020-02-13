St. Petersburg Ladies Trophy. Кудерметова проиграла Бертенс

13.02.2020, 20:31, Новости дня

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В Санкт-Петербурге завершился очередной игровой день турнира Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 848 тыс. долларов. Россиянка Вероника Кудерметова сдавала экзамен представительнице Нидерландов Кики Бертенс, восьмой ракетке мира.

Можно сказать, что наша спортсменка получила полноценный "неуд". Матч закончился с разгромным счетом в пользу гостьи города на Неве – 6:1, 6:2. В следующем круге Бертенс сыграет еще с одной представительницей страны-хозяйки – Анастасией Потаповой.



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St. Petersburg Ladies Trophy. Кудерметова проиграла Бертенс

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