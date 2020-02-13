Гиперкар Pininfarina Battista мощностью 1900 «лошадей» готовится к выпуску

13.02.2020, 20:30, Разное

Гиперкар Pininfarina Battista с двигателем мощностью 1900 «лошадей» готовится к выпуску на трек для проведения тестирования. Автомобиль впервые презентовали во время прошлогоднего авто-шоу в Женеве.
Компания-производитель уже приступила к доработке авто и готовится проводить соответствующие процедуры на протяжении нескольких месяцев. Программа инициирована Рене Вольманном, экс-главой Mercedes-AMG Project One.

«Авто, применяющие концепт шасси и двигателя под Battista, показали 80% от максимума собственных возможностей. Никаких проблем не было зарегистрировано. На протяжении следующих 6 месяцев будет создаваться полностью электрический гиперкар, мощностью 1900 л.с. В качестве воителя приглашен Ник Хайдфельд», — отметил Вольманн.



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Гиперкар Pininfarina Battista мощностью 1900 «лошадей» готовится к выпуску

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