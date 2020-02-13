Как люди скажут, так и будет: что изменится, а что останется прежним в Конституции

13.02.2020, 20:30, Новости дня

Выверить каждое слово и каждую букву, но не выхолостить то, что уже создано и закреплено в Конституции — к этому Владимир Путин сегодня, 13 февраля, призвал членов рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок к основному закону. Она получила уже более 400 предложений и это, по словам президента, серьезный вызов. В Конституцию, разумеется, войдут не все, но перед группой стоит задача не потерять ни одной полезной инициативы.

Итоги месяца работы — больше четырехсот предложений по изменению Конституции собраны, систематизированы, отредактированы. Теперь в этом зале последняя инстанция: их представляют президенту. Основной закон страны нуждается в апгрейде — в 93-м, когда его принимали, даже слова такого не существовало, как и многих понятий в политике и в экономике.

"Экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было более или менее бессмысленно и, больше того, даже вредно было, потому что закон принимается явно не рассчитывая на то, что он будет выполняться. А сейчас нет. Сейчас мы имеем такую возможность, та же индексация пенсий, МРОТ и так далее. Ну невозможно было тогда это написать в основном законе", — обратился к присутствующим Владимир Путин.

Корректировка необходима — это показывает энтузиазм, с которым за поправки взялись на местах. Положительная реакция — из большинства регионов огромной страны. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников сообщил:

— Обсуждение, кстати, проходит достаточно бурно, эмоционально — мы все разные. И, на мой взгляд, это для нас для всех большой плюс.

"Мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой. Если что-то не помещается в основной закон или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан. Это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно", — сообщил российский лидер.

Общими усилиями нужно создать такой фундамент для российского законодательства, чтобы он соответствовал современным реалиям. Это касается и социальных гарантий. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Галина Хованская рассказала:

— У нас предложение от старшего поколения: закрепить норму ежегодной индексации пенсии и учитывать при этом размер инфляции.

Владимир Путин прокомментировал:

— Да, спасибо вам за то, что обратили на это внимание. Мне кажется, просто написать "ежегодно" недостаточно. А если мы решим индексировать два раза в год? Не реже, не реже одного раза в год.

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Машков заявил:

— В иностранной прессе проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, они ничего не могут сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка, окно возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно.

Президент высказался насчет данной идеи:

— У нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.

Уточнения — по каждому вопросу. Возрастет роль парламента: Госдума будет участвовать в утверждении премьера и правительства, Совет Федерации — в назначении руководителей силового блока. Но как именно будут проходить эти консультации?

"Я как россиянин не могу спросить, какие у вас консультации, о чем вы говорили за чашкой чая, за рюмкой коньяка, как вы консультировали, почему то или иное решение прошло", — сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Иван Мохначук.

"Консультации, понятно, что это такое — это не междусобойчик за рюмкой чая, это совсем другая история. Значит, напоминаю, что сегодня руководители силового блока вообще не появляются публично и не перед кем не отчитываются, назначаются президентом, с ним встречаются и докладывают о результатах своей работы — все! Имея в виду, что сегодня вообще не проводится никаких публичных мероприятий в этой связи, а предложено провести консультации. Это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами. И я не согласен, что это пустой звон. Президент это будет ограничивать, в том числе и будущего: вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск в сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит. Я вас уверяю, в этом есть смысл, на мой взгляд", — сообщил Владимир Путин.

Органы власти предлагается размещать не только в столице. Тем более, что опыт уже есть, и он показал эффективность такого подхода.

"У нас Конституционный суд находится в Петербурге. Мы хотим туда и весь Верховный суд перенести именно для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится", — прокомментировал ситуацию глава государства.

Требования к президенту становятся все более обширными — претендовать на этот пост сможет только тот, у кого никогда не было никакого гражданства, кроме российского. По этому поводу Путин рассказал:

"Когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем. Я сознательно, после определенных раздумий предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, самой большой в мире с территорией. Поэтому этот народ, русский народ и все народы, населяющие Россию, должны быть уверены, что человек, который стоит во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа".

Конституция еще и обозначает место РФ в современном мире:

"Ядерный статус — это не вечное. Как говорил один специалист в области энергетики, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а появились новые технологии. Так и в оборонной сфере. Когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать оружие ядерное бессмысленным для его обладателей. Например, система противоракетной обороны, о которой вы хорошо знаете, она как раз на это и направлена, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленными их попытки это сделать и бессмысленными траты, которые они уже произвели — многомиллиардные. То, что она должна быть на шаг впереди по оборонным потенциалам нашей страны, это точно. Надо ли это в Конституции писать, я просто сейчас не уверен", — рассказал президент.

С учетом неоднократных попыток переписать историю, есть смысл указать в основном законе наше к этому отношение. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Алексей Пушков заявил:

— Нужно закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. Сейчас происходит какая-то вакханалия с точки зрения истории. То, что мы слышим из Польши, то, о чем вы говорили недавно, то, что мы слышим из стран Прибалтики, это уже не просто попытка переписать историю, а предпринимается попытка создать сначала параллельную, а потом альтернативную историю.

"В архивных документах, в том числе в немецких, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России: небольшую часть населения работоспособного сохранить на работах, на рабский труд. Всех остальных, которые не нужны, за Урал, на Север, то есть на вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? Если нужно, то где? Это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая", — рассказал Владимир Путин.

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Алексей Чубарьян заявил:

— Я могу сказать от моих коллег, мы это обсуждали. Нам очень нравится ваша идея, Владимир Владимирович, о создании центра, где будут собраны важные документы, касающиеся Второй мировой войны и прочих вещей. Я думаю, что мы могли бы это сделать и рассматриваем сегодняшнее обсуждение как определенный наказ, который сделан, в том числе, в адрес историка.

Система координат, предложенная Западом, для РФ далеко не всегда подходит. И это, конечно, тоже нужно учитывать. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ольга Баталина заявила:

— Лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам (мама и папа) могут прийти какие-то универсальные странные понятия — "родитель №1" и "родитель №2". Сегодня же это не фантастика. Сегодня это реальность в ряде стран.

По этому поводу Владимир Путин отметил:

— Я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будете "родителя 1", "родителя 2". Будут папа и мама.

Россия всегда славилась своими учеными и деятелями искусств — эти отрасли, по идее, тоже можно внести в Конституцию. Возникают и новые, которых четверть века назад просто не было, такие как IT-технологии или некоммерческие организации — их деятельность тоже в основном законе можно регламентировать. Или, скажем, защиту животных — об этом попросил президента прославленный паралимпиец Бурлаков. Также он пообещал подарить главе государства щенка английского мастифа.

Такого внимания к Конституции давно уже не было. Даже в рабочей группе не все были с текстом достаточно знакомы. Президент еще раз подчеркнул: нужно, чтобы изменения были непременно одобрены населением. Это обязательное условие, без которого вмешательство в Конституцию невозможно. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил:

— Мы предлагаем взять за основу закон о выборах президента. Этот закон, во-первых, регулирует важнейшие вопросы, во-вторых, он, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений перед президентскими выборами 2018 года именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан к голосованию.

"Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юристу слушать. Как у нас в народе говорят: без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание. Для меня важно не как там, в каких статьях, чего будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане РФ были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. А как вы там пропишите, куда чего поставите, где там какой указ подписать, это уже дело техники. Но, по сути, важно, чтобы именно граждане России, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут", — сообщил Владимир Путин.

Это общероссийское голосование еще только предстоит организовать.

"Мы договаривались, что это в рабочий день должно быть сделано, но только объявив его выходным, с тем условием, я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, с первомайских или с новогодних", — отметил президент.

Президент сегодня выслушал всех, кто хотел высказаться. Рабочая группа продолжит обсуждение уже без него пока поправки не будут готовы к тому, чтобы их можно было вынести на голосование в Государственной Думе.