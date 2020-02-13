Военный аналитик сравнил мощь морской флотилии США и России

13.02.2020, 20:30, Разное

Военный аналитик и капитан в запасе Василий Дандыкин сравнил мощь морской флотилии США и России. Он не упустил из виду и Китай, активно развивающий свои боевые суда.
Неоспоримым лидером на воде остаётся флот США, так как у них огромные суммы бюджета выделяются именно на это направление. Самый сильный и при этом самый высокотехнологичный флот уже скоро может поступиться первенством. Именно так считает Дандыкин, который пояснил о военных наработках РФ и Китая. В первом случае идёт существенная модернизация уже принятых на вооружение боевых судов, а вот китайские корабли заменяют совершенно новыми, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт». Причём это делается без финансирования стран-союзников.

Несмотря на такие успехи, РФ опередить США будет трудно. Всё дело в исключительной боеготовности всей флотилии, так как подавляющее большинство кораблей находятся в строю и могут в любой момент начать массивную атаку или занять оборону. Аналитик отметил, что помешать лидерству Соединённых Штатов может ограничение бюджета, выделяемого государством на обеспечение армии.



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Военный аналитик сравнил мощь морской флотилии США и России

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