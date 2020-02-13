«Укроборонпром» выиграл суд у российской компании на 55 млн грн

13.02.2020, 20:30, Новости дня

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» выиграл суд у российской компании «Авиа-ФЭД-Сервис» по делу против завода «Артем». Об этом 13 февраля сообщил заместитель гендиректора «Укоборонпрома» Мустафа Найем в Facebook.

«Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения», – отметил он.

У нас для вас #перемога приблизно на 55 млн гривен.Тільки що «Укроборонпром» виграв суд у російської компанії…

Posted by Mustafa Nayyem on Neljapäev, 13. veebruar 2020

В «Укроборонпроме» напомнили, что в 2012-2014 годах госкомпания «Артем» заключила четыре договора поставки с АО «Авиа-ФЭД-Сервис». По этим договорам компания «Артем» обязалась поставить в Россию товары военного назначения, в частности: счетчики остатка патронов, замки тормозных парашютов, электродвигатели и тому подобное. По всем договорам российская компания осуществила предоплату.

В связи с военной агрессией, которая началась в 2014 году, Украина ввела ряд ограничений на поставки в РФ техники военного назначения. В мае 2018 года указом президента №126/2018 против АО «Авиа-ФЭД-Сервис» на три года были введены экономические санкции в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

АО «Авиа-ФЭД-Сервис» обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и получило в свою пользу 4 арбитражных решения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Укроборонпром» выиграл суд у российской компании на 55 млн грн

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