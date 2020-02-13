Водонаева начала давать показания в полиции по своему посту в Instagram

13.02.2020, 20:30, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева приехала в отделение полиции, чтобы дать объяснения о своем посте в соцсетях о материнском капитале.

Водонаева приехала в отделение вместе с адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым, передает РИА «Новости».

Она не стала комментировать ничего прессе перед дачей показаний, заявив, что пообщается с журналистами после процедуры.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Как оказалось, заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.



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Водонаева начала давать показания в полиции по своему посту в Instagram

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