Максим Виторган отправился на отдых в Оман с возлюбленной Нино Нинидзе

13.02.2020, 20:30, Разное

Максим Виторган поделился фотографией с возлюбленной Нино Нинидзе. Соответствующий пост актёр опубликовал на своей странице в Instagram.

Недавно пара отправилась в романтическое путешествие в государство Омар, которое находится в Азии. Виторган изредка радует своих фанатов фотографиями с Нинидзе. На опубликованном снимке пара запечатлена на фоне гор. Счастливая актриса обнимает своего возлюбленного.

На отдых Виторган и Нинидзе отправились без детей. Актеры весело проводят время вместе и не забывают публиковать различные видео и снимки с мест, в которых побивали. Например, недавно пара взяла на прокат автомобиль и насладилась красотой местной природы азиатской страны. Виторган и Нинидзе гуляли вдоль берега, а также поднимались на вершины гор, где и сделали снимок, который впечатлил фанатов.