Трамп высмеивает Блумберга, предвыборная кампания которого набирает обороты

13.02.2020, 20:30, Новости дня

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг становится все более заметным участником борьбы за президентскую номинацию от Демократической партии, что не осталось без внимания со стороны президента Дональда Трампа, который стал выступать с критическими замечаниями в его адрес.

Имя Блумберга отсутствовало в списках участников двух первых голосований в Айове и Нью-Гэмшпире. Он также не будет участвовать в предварительных выборах в Неваде и Южной Каролине. Однако Блумберг потратил более 300 миллионов из собственных средств на телерекламу и набрал сотрудников в 14 штатах, где пройдут голосования в так называемый «супервторник», 3 марта, и других штатах в надежде завоевать сердца избирателей-демократов.

В четверг Трамп посвятил Блумбергу несколько насмешливых твитов. «Мини-Майк Блумберг – неудачник, у которого есть деньги, но который не умеет вести дебаты и совершенно не имеет харизмы, вот увидите, – написал президент. – Он напоминает мне уменьшенный вариант квелого Джебба Буша, но тот хотя бы обладает большим политическим опытом и лучше относится к афроамериканской общине».

«Мини-Майк – 160-сантиметровый сгусток нулевой энергии. Ему не стоит участвовать в дебатах с профессиональными политиками, – написал Трамп в другом твите. – Он ненавидит Безумного Берни и, при достаточном количестве финансовых вложений, возможно, сумеет его остановить. Сторонники Берни сойдут с ума!»

Сенатор Берни Сандерс получил больше всего голосов по итогам голосований в Айове и Нью-Гэмпшире, однако более умеренные избиратели считают его слишком либеральным, чтобы успешно противостоять Трампу.

Беседуя в среду с журналистами в Белом доме, Трамп сказал: «Честно говоря, я бы предпочел бороться на выборах с Блумбергом, а не с Берни Сандерсом, потому что у Сандерса есть настоящие последователи, вне зависимости от того, нравится он вам или нет, согласны вы с ним или нет. Я лично считаю, что то, что он говорит – ужасно, но у него есть последователи».

Блумберг, рост которого на самом деле составляет 170, а не 160 сантиметров, после очередных насмешек со стороны Трампа сказал: «Там, где это важно, я вдвое выше него. Вот что происходит, когда такие кандидаты, как я, набирают рейтинг. Остальные кандидаты вдруг пугаются. Думаю, Дональд Трамп знает, что я могу его победить. Вот почему он позволяет себе подобные комментарии в мой адрес».

Более умеренный демократ Пит Буттиджич в первых двух штатах вплотную приблизился к Сандерсу, а в Нью-Гэмпшире третье место заняла сенатор Эми Клобушар, также придерживающаяся умеренных взглядов. Двое других кандидатов – сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден – надеются улучшить свои показатели в следующих штатах.

Сандерс и Клобушар критикуют Блумберга за то, что тот использует свое состояние, чтобы получить номинацию.

«Послушайте, Блумберг, в Америке право баллотироваться в президенты есть у всех, – сказал на этой неделе Сандерс. – Но не думаю, что в демократическом обществе вы имеете право право купить президентство».

Он добавил: «Абсурдно, что среди претендентов на номинацию есть человек, готовый тратить сотни миллионов долларов на телерекламу, но при этом он не делал того, что делают остальные демократы. Он не проводил встречи с избирателями в Айове или Нью-Гэмпшире, в Неваде или Южной Каролине. Эти штаты для него недостаточно важны».

Клобушар недавно написала в «Твиттере»: «Не думаю, что люди смотрят на того, кто сейчас в Белом доме, и думают: «А можно нам кого-нибудь побогаче?» Им нужен человек, который их понимает».