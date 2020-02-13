Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад» под Херсоном

13.02.2020, 20:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году планируется начать строительство «города-сада» в Херсонской области, где будут жить переселенцы из Крыма.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

Строительство планируется начать в этом году.

Также Зеленский пообещал создать «специальных хаб» на контрольном пункте въезда и выезда «Чонгар» на границе с Крымом для комфортного пересечения украинцами КПВВ. По его словам, должны быть построены «качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

Заявил он и о программе по упрощению обучения в украинских вузах – они будут получать на КПВВ все документы и узнают «о возможности поступить в любой вуз».

Отметим, что в октябре газета ВЗГЛЯД писала об украинцах, которые уезжают жить в Крым.