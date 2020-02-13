Приднестровье захотело увеличить число российских миротворцев

13.02.2020, 20:26, Новости дня

Приднестровская делегация просит Объединенную контрольную комиссию (ОКК) рассмотреть вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев, соответствующий документ распространил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков,сообщили в пресс-центре ОКК.

Предлагается увеличить численность российских миротворцев до 4,2 тыс., как это было в начале миротворческой операции. Сейчас число военнослужащих составляет 400 человек.

«Считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе, – прим. ВЗГЛЯД) численности ВК (воинского контингента) МС (миротворческих сил) РФ, временно сокращенной в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов», – цитирует документ РИА «Новости».

Кроме того, приднестровская делегация считает необходимым «возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной СМС (совместным миротворческим силам)».

В ОКК входят делегации России, Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В ее работе принимают участие в качестве наблюдателей представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

Сейчас в зоне конфликта в Приднестровье находятся 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы служат на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках зоны безопасности.

В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к РФ вывести миротворческие войска из Приднестровья, в Тирасполе ответили, что формат миротворческой операции под эгидой РФ может претерпеть изменения только после согласования с ними.

Президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что пока не будет найдено устойчивое политическое решение приднестровской проблемы, нельзя завершать миротворческую операцию в регионе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Приднестровье захотело увеличить число российских миротворцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / На Закарпатье поезд протаранил грузовик, есть погибшие

06.01 / «Европейская солидарность» подготовит запросы в ОПУ и МИД по поводу поездки Зеленского в Оман

06.02 / На АЭС в Японии произошел сбой в охлаждении отработавшего ядерного топлива

10.02 / За сутки на Донбассе зафиксировано девять обстрелов, ранен один украинский военный – штаб ООС

05.02 / Появились данные о проблемах с продажей топлива на АЗС в Белоруссии

04.12 / В Бундестаге задумались о наказании для США и Украины

21.12 / Обнаружена связь между уровнем тревоги и сном

31.12 / Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами

10.12 / Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов

21.12 / Православные активисты в 30 городах России проводят молебны против закона о домашнем насилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика