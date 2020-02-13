«Это было жестко, горящие дома, машины». Корреспондент Vlast.kz Данияр Молдабеков — о беспорядках в казахстанском селе Масанчи

13.02.2020, 20:24, Новости дня

В Жамбылской области Казахстана обнаружили останки еще одного погибшего в беспорядках, произошедших в селе Масанчи Кордайского района в конце прошлой недели. Таким образом число жертв достигло 11 человек. Больше сотни пострадавших. Несколько десятков домов, машин и магазинов сожжены или разрушены. Десятки задержанных. По версии властей, причиной беспорядков стала ситуация на дороге, однако местные правозащитники заявляют, что речь идет о давнем конфликте на национальной почве. Корреспондент Vlast.kz Данияр Молдабеков, побывавший на месте событий, рассказал The Insider подробности случившегося.

Председатель ассоциации дунган Хусей Дауров мне сказал, что действительно был конфликт на дороге. Сыновья пострадавшего пожилого человека то же самое сказали. Судя по всему, этот конфликт послужил поводом. Местные жители говорят, что и раньше бывали бытовые конфликты и разногласия между представителями двух этносов, но в такую жесткую форму это никогда не переходило. Мы не видели ничего подобного, это было жестко, горящие дома, машины. На следующий день некоторые дома дотлевали. Многие женщины с детьми покинули территорию Казахстана. Власти и некоторые другие источники утверждают, что часть из них уже вернулась. Там сейчас полиция и нацгвардия. Оцеплены все села, между ними блокпосты.

Полиция приехала только ночью, в самый разгар. И Хусей Дауров, и местные жители говорят, что где-то в районе шести-семи часов вечера началась эта история и в 11 ночи приехал ОМОН. Дунгане говорят, что где-то до пяти утра были еще стычки с той или иной интенсивностью.

Мы когда в казахское село заехали, местные жаловались полиции на коррупцию, на то, что, когда в дунганских селах что-то происходит, полиция всегда на них думает. Там есть один поселок, Каракемер, он чисто казахский, а остальные три поселка — преимущественно дунганские, процентов семьдесят дунган. И вот, казахи в Каракемере говорили, что если что-то происходит в дунганских селах, в частности в Масанчи, то думают на них, там коррупция высокая в районе, социальной обстановкой не вполне довольны. Вот и произошел этот конфликт. Совокупность факторов совпала и случилось, что случилось. Это печально, потому что страна у нас всегда была многонациональной.

Власти используют термин «бытовой конфликт», они не называли его межнациональным. Они так это формулируют: «Произошел бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы». В принципе, возможно и такое, потому что я не знаю, как такие погромы мог устроить один поселок Каракемер. Это надо расследовать. Есть версии, что из других районов или областей приезжали. Я не готов сказать, что это на 100% верно, но предположения такие были.



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«Это было жестко, горящие дома, машины». Корреспондент Vlast.kz Данияр Молдабеков — о беспорядках в казахстанском селе Масанчи

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