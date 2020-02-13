Ученые: Двигательная активность улучшает память человека

13.02.2020, 20:21, Разное

Ученые University of Maryland доказали, что двигательная активность длительностью от получаса улучшает память человека. Результаты исследования приведены в журнале International Neuropsychological Society.
Являясь ключевым компонентом здорового образа жизни, физическая активность улучшает общее здоровье человека. Не является исключением в этом процессе и высший орган центральной нервной системы. Изучению взаимосвязи между спортивными занятиями и когнитивной функцией мозга был посвящен эксперимент с участием 26 добровольцев в возрасте от 55 до 85 лет. После выполнения физических упражнений им было предложено выполнить решение семантических задач. Примером таких тестов служат кроссворды, которые часто советуют пожилым людям для поддержания памяти. Иногда происходит на первый взгляд удивительное явление. Во время попытки отыскать нужное понятие неожиданно «всплывает» слово, которое человек не использует в своем активном словаре и даже забыл его лексическое значение. Его подсказала таинственная «кладовая», в которой хранятся накопленные за годы жизни сведения об окружающем мире.

Ученые отслеживали в ходе выполнения заданий активацию мозга участников, используя МРТ. Большего усиления нервных импульсов достигал мозг тех участников, кто быстрее выполнял физические упражнения. Ученые считают, что исследование поможет в разработке методов лечения плохой памяти, наблюдаемой в процессе возрастных изменений организма.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Ученые: Двигательная активность улучшает память человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / «Жесть!»: Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы

12.12 / Ученые обнаружили убивающее клетки рака вещество в тропическом растении

05.12 / «Принцесса»: певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян

04.01 / Федор Смолов больше не скрывает свои отношения с внучкой Бориса Ельцина

30.12 / Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ

30.12 / Наука: Где скрывается пищевое отвращение

03.12 / Мнение: ТАСС и РИА Новости удалили свои сообщения со словами Пескова. Самая страшная гостайна России

02.02 / Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE

12.02 / Наука: Макаронные изделия признаны органической частью здорового питания

03.01 / Александра Стриженова о грядущей свадьбе: «Обязательно позову на торжество дядю и тётю»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика