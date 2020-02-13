Ученые: Двигательная активность улучшает память человека

13.02.2020, 20:21, Разное

Ученые University of Maryland доказали, что двигательная активность длительностью от получаса улучшает память человека. Результаты исследования приведены в журнале International Neuropsychological Society.

Являясь ключевым компонентом здорового образа жизни, физическая активность улучшает общее здоровье человека. Не является исключением в этом процессе и высший орган центральной нервной системы. Изучению взаимосвязи между спортивными занятиями и когнитивной функцией мозга был посвящен эксперимент с участием 26 добровольцев в возрасте от 55 до 85 лет. После выполнения физических упражнений им было предложено выполнить решение семантических задач. Примером таких тестов служат кроссворды, которые часто советуют пожилым людям для поддержания памяти. Иногда происходит на первый взгляд удивительное явление. Во время попытки отыскать нужное понятие неожиданно «всплывает» слово, которое человек не использует в своем активном словаре и даже забыл его лексическое значение. Его подсказала таинственная «кладовая», в которой хранятся накопленные за годы жизни сведения об окружающем мире.

Ученые отслеживали в ходе выполнения заданий активацию мозга участников, используя МРТ. Большего усиления нервных импульсов достигал мозг тех участников, кто быстрее выполнял физические упражнения. Ученые считают, что исследование поможет в разработке методов лечения плохой памяти, наблюдаемой в процессе возрастных изменений организма.