Екатерина Варнава считает, что прожиточный минимум в РФ составляет 40 тысяч рублей

13.02.2020, 20:21, Разное

Екатерина Варнава может позволить себе всё, что пожелает: ужин в дорогом ресторане, отдых на фешенебельных курортах, брендовую одежду. Судя по всему, ведущая совершенно не знает, как живут обычные люди на её родине, и поэтому заявила, что прожиточный минимум в РФ составляет 40 тысяч рублей.

Ни для кого не секрет, что Екатерина Варнава имеет хороший заработок. При этом, телеведущую возмущает, что её матери приходится жить на сравнительно небольшую пенсию, которая составляет около 18 тысяч рублей. Видимо, ведущая, предположив, что прожиточный минимум сейчас составляет 40 тысяч рублей, немного ошиблась. В Москве (для трудоспособного населения) прожиточный минимум — 20 тысяч рублей, а в регионах немного больше 12 тысяч.

Однако нельзя не учитывать тот факт, что Варнава добилась всего, что у неё сейчас есть, самостоятельно. Она не раз рассказывала, что росла в самой обычной семье, которая не отличалась богатством. Свою творческую карьеру юмористка начинала в КВН. С 2008 года она стала полноправной участницей Comedy Woman. Артистка поделилась воспоминаниями о том, что свою первую достойную заработную плату передала родителям, а следующую использовала для покупки дорогого пальто.

Стоит отметить, что вещи класса люкс ведущая практически не носит в повседневной жизни, а отдаёт предпочтение более бюджетным вариантам.