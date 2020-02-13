Любовь Полехина раскрыла подробности о своем втором браке

13.02.2020, 20:21, Разное

Актриса Любовь Полехина в студии программы «Судьба человека» пояснила о своем втором браке с эмигрантом Владимиром, проживающим в США. С ним артистка познакомилась в 1996 году, когда отдыхала в Майами.

Любовь Полехина на тот момент уже развелась с режиссером Марио Риберо. У бывших супругов есть двое общих детей — сын Дмитрий и дочь Милена. Вскоре после развода актриса узаконила свои отношения с Владимиром.

По словам артистки, в браке с эмигрантом она не смогла обрести счастье. Владимира дети не считали новым членом семьи. Актриса рассказала, что однажды во время трапезы дочь отказывалась передавать стакан с водой для возлюбленного матери. Изначально дети воспринимали мужчину как друга семьи. Когда сын Полехиной подрос, он попросился к отцу в Колумбию, но вскоре вернулся назад.

Актриса заявила, что ради второго супруга пожертвовала своей профессией. Эмигрант Владимир часто ревновал жену и даже не отпускал ее на занятия в спортзал. Также муж все время боялся, что Марио Риберо приедет, чтобы возобновить отношения с актрисой. Однажды бывший супруг всё-таки встретился с артисткой и просил начать новую жизнь вместе с ним, но она отказала.