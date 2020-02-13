В ОП поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции

13.02.2020, 20:19, Новости дня

«Я целиком и полностью поддерживаю президента и считаю, что нам необходимо закрепить в Конституции те традиционные семейные ценности, которые вырабатывались на протяжении веков», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Сергей Рыбальченко, комментируя предложение зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко отметил, что примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию. «Обязательно, безусловно», – сказал Рыбальченко.

Собеседник также поддержал мнение президента о том, что закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины в Конституции было бы сложно. «Сегодня надо учитывать, что семья – это не только, когда папа и мама воспитывают детей. Это может быть и мать, которая одна растит ребенка. А может и отец, а иногда и бабушка», – сказал Рыбальченко.

«Другое дело, что мы должны отстаивать прежде всего ту традиционную форму семьи, которая складывалась на протяжении столетий», – подчеркнул собеседник. Он также добавил, что в некоторых конституциях стран мира, например, в Венгрии, закреплены положения по защите духовно-нравственных основ семейных отношений, которые отражают многовековые традиции государства.

Раннее в четверг на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции президент РФ Владимир Путин ответил депутату Госдумы Ольге Баталиной на предложение закрепить в Основном законе поддержку традиционных семейных ценностей. Путин отметил, что «союз мужчины и женщины» – спорная формулировка, так как есть неполные семьи.

«Поэтому «брак – это союз мужчины и женщины». Но идея сама по себе правильная. Вы сказали о понятиях «родитель 1» и «родитель 2». Пока я президент, у нас будут «папа» и «мама», – подчеркнул президент.



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В ОП поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции

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