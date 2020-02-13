Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер «Укртранснафти» Лазорко восстановился в компании

13.02.2020, 20:18, Новости дня

Бывший глава правления государственного оператора системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» Александр Лазорко, собиравшийся получить политическое убежище в Великобритании, вернулся в Украину и возобновил работу в компании. Он получил должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами, о чем свидетельствует информация на сайте «Укртранснафти».

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года. Он восстановился в «Укртранснафті» с помощью начатого им против компании судебного процесса. Должность, которую он получил после восстановления на работе, не предусматривает право подписи и участие в хозяйственной деятельности.

Лазорко был топ-менеджером группы «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского. С 2009-го по 2015 год возглавлял госкомпанию «Укртранснафта».

В марте 2015 года наблюдательный совет компании временно отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе акционеры «Укртранснафти» решили прекратить его полномочия.

Причиной недоверия стали подозрения в манипуляциях с хранением государственной нефти на заводах группы «Приват».

Эти события стали началом конфликта Коломойского с тогдашним руководством государства, который в итоге привел к его увольнению с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации.

В сентябре 2015 года Лазорко, который подозревался в присвоении средств в особо крупных размерах, объявили в розыск. В ноябре того же года Коломойский заявил, что бывший глава «Укртранснафти» оформляет политическое убежище в Лондоне.

В апреле 2018 года стало известно, что файл о розыске Лазорко исчез из базы данных Министерства внутренних дел Украины.

Он вернулся в Украину и в июне 2019 года подал несколько исков о восстановлении в должности главы правления «Укртранснафти».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер «Укртранснафти» Лазорко восстановился в компании

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