НАТО может принять решение относительно программы расширенных возможностей для Украины в октябре – Загороднюк

13.02.2020, 20:18, Новости дня

НАТО может принять решение, предоставлять ли Украине Программу расширенных возможностей, в октябре 2020 года. Об этом журналистам заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 февраля в Брюсселе по окончании участия в заседании министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане, пишет «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что многие страны поддержали предоставление Украине этой программы, но есть такие, которые еще не определились. Загороднюк отметил, что позиция Венгрии – «отдельный вопрос». Ранее в правительстве этой страны заявляли, что будут блокировать диалог Украины и НАТО на наивышсшем уровне из-за языковой статьи украинского закона об образовании.

«Что касается других стран, они либо еще определяются вообще, либо говорят, что «мы очень внимательно следим за ходом реформ и скажем свое мнение после того, как увидим, как они идут», – заявил Загороднюк.

По его словам, на встречах он заверил коллег из других стран, в неизменности евроатлантического курса Украины.

«У нас есть четкая уверенность, что мы будем членом НАТО, над чем мы работаем», – добавил глава ведомства.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на полноправное членство Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

1 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Он рассказал, что рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий по линии НАТО – Украина. Также программа предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки, возможность для представителей страны-партнера получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Согласно опросу центра SOCIS, проведенному с 20-го по 27 января 2020 года, вступление Украины в НАТО поддерживают 46,2% респондентов.