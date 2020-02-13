Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

13.02.2020, 20:06, Новости дня

Томская пенсионерка из рук главы Следственного комитета Александра Бастрыкина получила тысячу рублей, которую ранее заплатила в качестве штрафа за то, что обозвала следователя. Бастрыкин также потребовал провести служебную проверку

томского следственного управления, на работу которого женщина неоднократно жаловалась.

Жительница Томска Римма Круць встретилась с Бастрыкиным в Москве в рамках приема граждан. Женщина рассказала, что председатель СКР "извинился за томского следователя Романа Айрапетова", передает портал Vtomske.ru.

"Я попросила его, чтобы он сам посетил Томск и разобрался со многими вопросами. Он пообещал приехать. В целом от встречи мне только приятно на душе. Беседа была интересная, – рассказала Круць. – Глава СК извинился за своих сотрудников и отчитал их".

Круць считает томских следователей виновниками того, что она уже пять лет не может добиться справедливости – привлечь к ответственности мошенников, которые продали ее мужу трактор с поддельными документами и перебитыми номерами. На покупку машины семья взяла в кредит более миллиона рублей, однако ни пользоваться ею, ни продать ее супруги не могут. Дело пенсионерки дошло до суда, но инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным.

Пытаясь привлечь внимание к несправедливому, по ее мнению, решению суда, Круць устроила одиночный пикет. 3 февраля она пришла к местному управлению СКР и попыталась поджечь плакат, но огонь перекинулся на ее одежду. В итоге женщина попала в больницу.

По итогам беседы с Круць Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и установить все обстоятельства мошенничества с трактором.

"В отношении руководителя СУ СК РФ по Томской области назначена служебная проверка. Также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления", – сообщили на официальном сайте Следственного комитета.