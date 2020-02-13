В России Facebook и Twitter оштрафовали на 4 млн рублей

13.02.2020, 20:06, Новости дня

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсети Twitter и Facebook на 4 млн рублей (примерно $63 тысячи) каждую за отказ компании локализовать базы данных россиян на территории РФ. Об этом 13 февраля пишет «Интерфакс».

Обе соцсети признали виновными по  ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение обязанности хранить персональные данные россиян на базах в России).

Роскомнадзор направил Facebook и Twitter запрос о локализации персональных данных россиян в декабре 2018 года. 18 января 2019 года в ведомстве сообщили агентству RNS, что получили ответы компаний на запросы, и пообещали объявить о дальнейших шагах 21 января. 

21 января 2019 года Жаров сообщил, что против социальных сетей Facebook и Twitter начато административное производство.

11 декабря 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. (около $7540) за отказ подключиться к реестру сайтов, запрещенных в РФ для фильтрации поисковой выдачи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В России Facebook и Twitter оштрафовали на 4 млн рублей

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