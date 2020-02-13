Кубок IBU. Павлова вторая в суперспринте, Стрельцов — третий

13.02.2020, 20:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Параллельно с чемпионатом мира по биатлону в итальянском Мартелле проходит очередной этап Кубка IBU. В четверг, 13 февраля, прошли женский и мужской суперспринты. У россиян две медали: Евгения Павлова – вторая, Кирилл Стрельцов – третий.

Победу в женской гонке одержала представительница сборной Швеции Ингела Андерссон, стрелявшая точно и показавшая время 16 мин. 5,1 сек. Павлова с точной стрельбой вторая, швейцарка Эми Басерга – третья. Наша Виктория Сливко на 4-м месте, Анна Никулина – на 7-м, Ульяна Кайшева – на 8-м, Анастасия Поршнева – на 14-м, Полина Шевнина – на 22-м.

У мужчин сильнейшим стал норвежец Вебьорн Сорум, не допустивший промахов. Его время – 14 мин. 51,1 сек. Немец Симон Шемп на 2-м месте, Стрельцов – на 3-м. Еще один россиянин Василий Томшин замкнул Топ-10, Карим Халили – 20-й, Дмитрий Иванов – 25-й.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Кубок IBU. Павлова вторая в суперспринте, Стрельцов — третий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина

11.01 / США обвинили Иран в «безрассудстве»

21.01 / Пропагандистский крымско-татарский канал ATR оказался на грани закрытия

17.12 / Шнуров написал стихотворение о трезвых сварщиках

15.12 / В американском ТЦ открыли стрельбу

19.12 / ФСБ опровергла собственное сообщение о трех нападавших. Теперь заявляют об одном стрелке

19.12 / Скандальный глава МВД Эстонии назвал Германию «военным карликом»

11.12 / Милованов заявил, что его министерство будет разбираться с высоким ценами на бензин

11.02 / СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Сан-Диего

13.02 / Слушателя «школы губернаторов» назначили врио главы Калужской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика