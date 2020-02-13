Революция в 3D-печати: объекты теперь печатаются за считаные секунды

13.02.2020, 20:06, Новости дня

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Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) нашли способ в разы ускорить печать объектов на 3D-принтере. Новый высокоточный метод позволяет создавать маленькие, мягкие предметы с нуля не более чем за 30 секунд. Об этом следует из научной статьи, опубликованной в журнале Nature.

Сейчас 3D-печать, как правило, происходит путем наложения одного слоя на другой, снизу вверх — до тех пор, пока не будет готов весь элемент. В EPFL говорят, что разработали совершенно иной способ, который заключается в подсветке светочувствительного фотополимера с разных углов. По воздействием ультрафиолета это вещество затвердевает целиком, а не печатается послойно.

«Все дело в свете, — объясняет Поль Дельро, техдиректор компании Readily3D, занимающейся разработкой и рекламой системы. — В процессе полимеризации жидкость затвердевает под воздействием лазера. В зависимости от того, что мы создаем, мы задействуем алгоритмы, которые в точности высчитывают место, куда должен быть направлен световой луч, его угол и мощность».

Новая разработка может быть применена в широком спектре областей, включая 3D-биопечать. Технология допускает изготовление в герметичных, стерильных контейнерах, что позволяет быстро и безопасно «выращивать», например, ткани, органы, слуховые аппараты и стоматологические капы.

Сейчас система способна печатать двухсантиметровые объекты с точностью до 80 микрометров (толщина человеческого волоса). В будущем ученые намерены освоить изготовление более крупных предметов размером до 15 см.

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Вести.Hi-tech



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Революция в 3D-печати: объекты теперь печатаются за считаные секунды

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