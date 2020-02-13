Экс-главу Калужской области Артамонова выдвинут в Совфед

13.02.2020, 20:05, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша предложит выдвинуть своего предшественника Анатолия Артамонова сенатором в Совет Федерации.

«Да», – ответил Шапша на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с поста главы Калужской области, врио губернатора назначен Владислав Шапша.

Артамонов руководил областью с 2000 года.



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Экс-главу Калужской области Артамонова выдвинут в Совфед

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