Экс-главу Калужской области Артамонова выдвинут в Совфед

13.02.2020, 20:05, Новости дня
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша предложит выдвинуть своего предшественника Анатолия Артамонова сенатором в Совет Федерации.
«Да», – ответил Шапша на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с поста главы Калужской области, врио губернатора назначен Владислав Шапша.
Артамонов руководил областью с 2000 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет