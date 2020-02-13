Татьяна Брухунова получила безграничный доступ к счетам Евгения Петросяна

13.02.2020, 20:04, Разное

Татьяна Брухунова, молодая возлюбленная писателя-юмориста Евгения Петросяна, получила безграничный доступ к его банковским счетам. Экс-супруга сатирика Елена Степаненко, состоявшая с ним в браке на протяжении порядка 30-ти лет, не имела таких привилегий.
О таком доверии к Татьяне Брухуновой со стороны эстрадного артиста рассказали журналисты «Комсомольской правды». В издании отмечают, что новая пассия телеведущего станет управлять его личными деньгами, сумма которых достаточно внушительна. Если верить содержанию выписки с одного из вероятных банковских счетов писателя-юмориста, на нём с месяц назад лежали около двух миллиардов рублей.

Накануне представитель Евгения Петросяна опроверг информацию о том, что юморист пытался «отделаться» от экс-супруги денежными средствами в размере 1 000 000 000 рублей.



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Татьяна Брухунова получила безграничный доступ к счетам Евгения Петросяна

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