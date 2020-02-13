Xiaomi показала снимки Земли, сделанные из космоса на камеру флагмана Mi 10 Pro

13.02.2020, 20:04, Разное

Технологический гигант Xiaomi сегодня, 13 февраля, официально презентовал флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. На камеру второго смартфона ранее из космоса были сделаны снимки Земли, которые и показал производитель.
Обнародованные фото демонстрируют возможности камеры Xiaomi Mi 10 Pro, который, как было заявлено разработчиками, обладает возможностью снимать видео с высоким разрешением 8K. Изображения Земли, по мнению многих экспертов, действительно получились качественными и позволяют рассмотреть детали.

Между тем, проведённый лабораторией DxOMark анализ фото-и видеосъёмки устройством Xiaomi Mi 10 Pro, позволяет его назвать лучшим на сегодняшний день камерофоном в мире. Новинка получила 124 балла и таким образом опередила предыдущего лидера рейтинга – смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G.

Стоит отметить, что старт продаж представленных Xiaomi флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro намечен на 14 февраля.



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Xiaomi показала снимки Земли, сделанные из космоса на камеру флагмана Mi 10 Pro

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