В Samsung Galaxy S20 обнаружили ограничение на съёмку

13.02.2020, 20:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung 11 февраля официально презентовал смартфон Galaxy S20. Как было заявлено производителем, устройство получило возможность съёмки видео с разрешением 8K, однако сейчас появилась информация об обнаруженном ограничении.

Съёмка видеоматериала в разрешении 8K длительностью всего в одну минуту займёт почти 600 МБ памяти. Кроме того, для записи подобного видео нужна большая вычислительная мощность, поэтому ролик ограничивается пятью минутами. Таким образом, на Samsung Galaxy S20 можно записать около 3 ГБ видеоматериала в заявленном разрешении, а это в данном случае и является ограничением.

Стоит отметить, что поклонники бренда Samsung не впервые сталкиваются с подобным нюансом. К примеру, после выхода линейки Galaxy S9 оказалось, что съёмка с разрешением 4K ограничивается в среднем пятиминутным роликом.