Sony представила пульт для телевизора с интегрированной портативной акустической системой

13.02.2020, 20:04, Разное

Японская компания Sony представила довольно необычное устройство – дистанционный пульт для телевизора с интегрированной портативной акустической системой. Колонка-пульт получила название SRS-LSR200.
При помощи новинки можно слушать транслирующуюся по телевизору программу, находясь в другой комнате, а благодаря присутствующим в устройстве функциям пульта доступно дистанционное переключение каналов. Новинка от Sony оснащена двумя 2-ватными стереодинамиками, расположенными в специальном боксе во избежание помех. До 100% заряжается пульт с интегрированной акустической системой от подставки, подключающейся к телевизору, в среднем за 3 часа.

Инновационный пульт подключается к подставке-базе по беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц. Предусмотрели разработчики наличие порта USB-C. По имеющейся информации, продажи SRS-LSR200 от Sony на японском рынке стартуют 22 февраля текущего года. Заявленная цена устройства варьируется в районе 180 долларов, или 20 000 иен.



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Sony представила пульт для телевизора с интегрированной портативной акустической системой

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