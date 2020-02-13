«Пока я президент, у нас не будет родителей №1 и №2». Чего еще Путин обещал не допустить

13.02.2020, 19:57, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность президента, в России не будут узаконены однополые семьи. «Что касается „родителя №1 и родителя №2“ — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. The Insider вспомнил, чего еще Путин обещал не допустить, хотя в случае с однополыми браками в словам президента приходится поверить. В отличие от многих остальных его обещаний.

Конституция

«Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, – прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам. В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть: вопрос о поправках, ведущих к принципиально новой Конституции, в нашей стране на повестке дня не стоит».

Выступление на приеме по случаю Дня Конституции 12 декабря 2001 года

«Строгое следование Конституции — это основа успешного развития государства и гражданского согласия в обществе. Ресурсы Конституции далеко не исчерпаны. И об этом должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к Основному закону. Наш долг – бережно относиться к Конституции. Уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю, свои достижения».

Выступление на приеме, посвященном 10-летию принятия Конституции, 12 декабря 2003 года

(Первые поправки в Конституцию были внесены уже в 2004 году)

Крым

«Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И РФ давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела. Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением».

Из интервью немецкой телекомпании ARD 30 августа 2008 года

«У нас есть договор о пребывании там российского флота, он продлен, как вы знаете, – продлен, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран. И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму, является серьезным стабилизирующим, на мой взгляд, фактором и международной, и региональной политики – международной в широком смысле, в Черноморском регионе, и в региональной политике.

Нам небезразлично положение наших соотечественников. И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотечественниками в некоторых странах Евросоюза, в частности в прибалтийских государствах, где до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как «негражданин». То есть это и неграждан, и не иностранец, и не апатрид – вообще неизвестно, что это такое, лишенный политических прав и свобод. И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему‑то, считают, что это нормально. Мы считаем, это ненормально и будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может».

Пресс-конференция 19 декабря 2013 года

(Крым был присоединен к РФ спустя три месяца)

Интернет

«Чикать никто ничего не собирается. Основные ресурсы находятся не в наших руках — за бугром, вернее, за океаном. Именно это вызывает озабоченность некоторых спецслужб, имею в виду возможность использования этих ресурсов в интересах, противоречащим интересам общества. Это их озабоченность, что касается моего личного мнения, как вы спросили, то я не считаю возможным что-либо ограничивать».

Выступление в прямом эфире канала «Россия 24»

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов. Социальные сети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и госуслуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь млн людей, являются настоящими приметами времени».

Приветствие участникам, организаторам и гостям 10-го Российского форума по управлению интернетом 8 апреля 2019 года

(1 мая 2019 года Путин подписал документ, который многие называют «законом об изоляции российского интернета», блокировать Telegram в России начали 16 апреля 2018 года, досудебные блокировки сайтов начались еще раньше)

Пенсии

«Если вы имели возможность послушать то, что я говорил недавно в прямом эфире по телевидению, то знаете: я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. И повторяю – пока я президент, это решение не будет принято. Но у нас в стране существует достаточно серьезная демографическая проблема, и если уж мы говорим, что пока мы не готовы к поднятию пенсионного возраста, то совсем опускать его было бы сложно: у нас количество работающих постоянно уменьшается».

Выступление на встрече с медицинским персоналом, 11 октября 2005 года

(С 1 января вступил в силу закон, в соответствии с которым пенсионный возраст в России увеличится до 65 лет для мужчин и 60 – для женщин)

Налоги

«Принято решение на ближайшее четыре года зафиксировать налоговые ставки, будем придерживаться этого принципа независимо от внешних факторов и положения бюджета».

Выступление на Петербургском экономическом форуме 19 июня 2015 года

(Ставка налога на добавленную стоимость повышена с 18% до 20% с 1 января 2019 года)

Внешний долг РФ

«Наращивания госдолга не будет. Планируем удерживать его на безопасном, контролируемом уровне — менее 15% ВВП»

Выступление на деловом саммите АТЭС 10 ноября 2014 года

(По итогам 2018 года ВВП России составлял $1,658 трлн, внешний долг — $454,7 млрд, то есть около 28%)

Пустые обещания

«Все современные предвыборные технологии – это довольно бессовестное дело. Они все связаны с тем, что нужно смотреть в глаза миллионам людей и давать какие‑то обещания, заведомо зная, что они невыполнимы. Я никак не могу переступить эту грань».

Из интервью радиостанции «Маяк» 18 марта 2000 года