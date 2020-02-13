В Подмосковье задержана женщина, бросившая ребенка у станции московского метро

13.02.2020, 19:57, Новости дня

Правоохранительные органы задержали женщину, бросившую в подземном переходе в Москве своего новорожденного ребенка, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

29-летняя гражданка приехала в столицу из другого региона РФ. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне Иванова рассказала, что уголовное дело по ст. 125 УК РФ возбуждено по факту оставления в опасности новорожденного ребенка возле подземного перехода на западе Москвы. Ребенка, по словам представителя СКР, нашли в переходе рядом со станцией метро «Парк Победы».