Технологии: Twitter и Facebook оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ хранить данные пользователей в России

13.02.2020, 19:55, Разное

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 4 миллиона рублей за отказ хранить данные россиян на серверах в РФ. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс».

Позднее такое же решение было вынесено в отношении компании Facebook. Компании признаны виновными в нарушении законодательства в области защиты персональных данных.

«Суд постановил: признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc.

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа», – цитирует агентство решение суда.

У Twitter и Facebook есть 10 дней на обжалование решения и 60 – на уплату штрафа. При этом, согласно российскому закону о защите персональных данных, уплата штрафа не освобождает от необходимости устранить нарушение – то есть перенести данные россиян на серверы на территории РФ.