«Медузу» и «Би-Би-Си» проверяют на пропаганду наркотиков

13.02.2020, 19:54, Разное

Министерство внутренних дел изучают публикации всех российских СМИ, в том числе изданий «Медуза», «Радио Свобода» и «Би-Би-Си», на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по обороту наркотиков Андрея Храпова.

Также материалы проверяют на вовлечение в незаконный оборот запрещенными веществами. В беседе с журналистами Андрей Храпов уточнил, что в прошлом году Роскомнадзор заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов по решению МВД.



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«Медузу» и «Би-Би-Си» проверяют на пропаганду наркотиков

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